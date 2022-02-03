ميناء الحريقة يستعد لشحن 600 الف برميل من النفط الخام – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24_خاص

رست صباح اليوم الخميس الناقلة النفطية كابتين استيلتوس على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط لشحن 600 ألف برميل من النفط الخام إلى الصين.

وأكد مصدر بالميناء لأخبار ليبيا 24 أن الإنتاج اليومي المستلم من حقلي مسلة والسرير بلغ 230 ألف برميل. عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأوضح المصدر أن عمليات الشحن والتصدير مستمرة وفق الخطوات الإحترازية لمكافحة وباء كورونا. وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

وفي سياق متصل كشف مصدر مسؤول بميناء الحريقة النفطي في طبرق الثلاثاء. أن ناقلة نفطية رست بالميناء لشحن مليون برميل إلى الصين.

في حين أضاف المصدر أن الناقلة النفطية (دلتا ماريا). رست في الميناء لشحن مليون برميل من النفط الخام. في طريقها إلى الصين.

وأوضح المصدر. في تصريح لـ”أخبارلييا24″ أن هذه الناقلة النفطية الأولى في مطلع شهر فبراير.

وأكد المصدر. أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 240 ألف برميل. عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

في حين أفاد المصدر. أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا. وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

يذكر أن إنتاج النفط ارتفع بأكثر من 1 بالمائة، اليوم الإثنين، إلى أعلى مستوياته في 7 سنوات التي سجلها في الجلسة السابقة، في حين وضعت مخاوف الإمدادات والتوترات السياسية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط الأسعار على المسار الصحيح لتحقيق أكبر مكاسب شهرية لها في نحو عام.

في حين ارتفع خام برنت 1.2 بالمائة ما يعادل 1.07 دولار إلى 91.10 دولارًا للبرميل بعد أن أضاف 69 سنتا يوم الجمعة. وينتهي عقد الشهر الأول للتسليم في شهر مارس في وقت لاحق من اليوم.

في حين تم تداول أكثر عقود برنت نشاطا، لتسليم أبريل، عند 89.51 دولارًا، بزيادة 99 سنتًا أو 1.1 بالمائة.