الاتحاد الأوروبي: سنرسل 3 سفن بحث وإنقاذ جديدة إلى ليبيا

أعلنت المسؤولة في هيئة الاتحاد الأوروبي لسياسات التوسع ‏والجوار، هنريكه تراوتمان، أن الاتحاد الأوروبي سيرسل 3 سحن ‏بحث وإنقاذ جديدة إلى ليبيا، معربة عن أملها في إرسال المزيد من ‏السفن قبل الصيف، حيث متوقع زيادة رحلات العبور غير الشرعي ‏للبحر.‏

وأوضحت تراوتمان في تصريحات نشرها موقع “روسيا اليوم” أنه ‏سيتم إرسال 3 سفن بحث وإنقاذ جديدة، بالإضافة إلى زورقي دورية ‏إلى ليبيا، بعد إجراء صيانة لهما، خلال النصف الأول لعام 2022 ‏الجاري.‏

وتابعت: “مسؤولو خفر السواحل الليبية سيزورون إيطاليا ‏نهاية الشهر الجاري، لاختبار السفن الجديدة قبل إرسالها وندرك أن ‏قدرة ليبيا على منع المهاجرين واللاجئين من الوصول إلى أوروبا أو ‏الغرق في البحر، ما زالت غير كبيرة رغم أنها تحسنت على مدار العام ‏الماضي بفضل الدعم الأوروبي”.‏

ومضت: “لهذا يعتقد الاتحاد الأوروبي أنه من الضروري ‏استمرار دعم ليبيا من خلال توصيل المعدات وزيادة قدرة خفر ‏السواحل وإدارة الحدود”.‏

وأتمت قائلة: “برامج الاتحاد الأوروبي الجديدة في ليبيا، ستركز على ‏تطوير وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون في الدولة المنقسمة ‏سياسيا، بنحو عشرين مليون يورو سنويا قد تزيد إلى ما بين 32-37 ‏مليون يورو”.‏