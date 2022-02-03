الاتحاد الأوروبي: سنرسل 3 سفن بحث وإنقاذ جديدة إلى ليبيا

أعلنت المسؤولة في هيئة الاتحاد الأوروبي لسياسات التوسع والجوار، هنريكه تراوتمان، أن الاتحاد الأوروبي سيرسل 3 سحن بحث وإنقاذ جديدة إلى ليبيا، معربة عن أملها في إرسال المزيد من السفن قبل الصيف، حيث متوقع زيادة رحلات العبور غير الشرعي للبحر.
وأوضحت تراوتمان في تصريحات نشرها موقع “روسيا اليوم” أنه سيتم إرسال 3 سفن بحث وإنقاذ جديدة، بالإضافة إلى زورقي دورية إلى ليبيا، بعد إجراء صيانة لهما، خلال النصف الأول لعام 2022 الجاري.
وتابعت: “مسؤولو خفر السواحل الليبية سيزورون إيطاليا نهاية الشهر الجاري، لاختبار السفن الجديدة قبل إرسالها وندرك أن قدرة ليبيا على منع المهاجرين واللاجئين من الوصول إلى أوروبا أو الغرق في البحر، ما زالت غير كبيرة رغم أنها تحسنت على مدار العام الماضي بفضل الدعم الأوروبي”.
ومضت: “لهذا يعتقد الاتحاد الأوروبي أنه من الضروري استمرار دعم ليبيا من خلال توصيل المعدات وزيادة قدرة خفر السواحل وإدارة الحدود”.
وأتمت قائلة: “برامج الاتحاد الأوروبي الجديدة في ليبيا، ستركز على تطوير وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون في الدولة المنقسمة سياسيا، بنحو عشرين مليون يورو سنويا قد تزيد إلى ما بين 32-37 مليون يورو”.
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