الشيباني: الشارع يتخوف من حدوث صدام مسلح بين الحكومة الحالية والمنتظرة

أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، أن ” الحكومة الحالية انتهت شرعيتها، وكان على مجلس النواب إما إعادة تكليف رئيس الحكومة، أو التوجه نحو تشكيل جديدة”.

وقال “الشيباني”، في تصريح صحفي إن “الوجوه المتصارعة على السلطة والمال، والتي لا تعبأ في الغالب بخدمة الوطن، ستكون أيضًا في الحكومة القادمة”

وأردف أن ” حالة من الضجر أصابت المواطنين من تغيير الحكومات دون تحسن أوضاعهم المعيشية”.

وختم “الشيباني” موضحًا أنه يدعو “الجميع لإيجاد قدر من التفاهم لتفادي تخوف الشارع من حدوث صدام مسلح بين الحكومة الحالية والمنتظرة، أو العودة للمربع الأول بوجود حكومتين”.