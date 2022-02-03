الليبي مختار العريشي أستاذًا مشاركًا في «إعلام» جامعة العين

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

03 February, 2022

أصدرت جامعة العين للعلوم والتكنولوجية – المصنفة ضمن أفضل 50 جامعة عربية للعام 2022 بحسب التصنيف الصادر عن مؤسسة كيو إس العالمية- قراراً بترقية الدكتور مختار حسن العريشي (ليبي الجنسية) من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك في تخصص “الاتصال والإعلام/ علاقات عامة”.

من جهته أعرب الدكتور مختار العريشي، عن فرحته بصدور قرار مجلس عمداء الجامعة بخصوص ترقيته، مشدداً على امتنانه وتقديره الخاص لرئاسة الجامعة ولجنة الترقيات والمعادلات على الدقة والسرعة في إنجاز ملف الترقية، قائلا: “ستكون لهذه الترقية أثر على المشاريع المستقبلية التعليمية والبحثية بما فيها المشاركة والتعاون البحثي والعلمي مع مؤسسات عربية وعالمية”.

والتحق الدكتور مختار حسن محمد العريشي، بكلية الاتصال والإعلام (جامعة العين، الإمارات) في 2019، بعد عمله سابقاً بجامعات مختلفة من بينها جامعة طرابلس، جامعة الزيتونة، جامعة المرقب، جامعة مصراتة، جامعة ليستر البريطانية (إدارياً) والتي استكمل بها دراسة الدكتوراه أيضاَ، وجامعة ديمونفورت البريطانية (مكتبة الجامعة). ودرس مجموعة متنوعة من المساقات على صعيد المرحلة الجامعية، والدراسات العليا، كما ساهم أيضاً في إعداد وتطوير وتحديث بعض المقررات والمناهج والخطط الدراسية الجامعية، خصوصاً في مجال العلاقات العامة والإعلام.

وأجرى العريشي خلال السنوات الأخيرة، العديد من الأبحاث على المستوى الدولي، منفردة وتعاونية مع أخرين، بما في ذلك المشاركة في المؤتمرات والمهرجانات الوطنية والدولية، وقام بنشر العديد من المقالات العلمية والكتب وفصول الكتب في مجال (دراسات الاتصالات والإعلام والإنترنت والعلاقات العامة والإعلام الاجتماعي)، بالإضافة لبعض الأوراق التي تتضمن بحثًا عن استهلاك الإعلامي للأخبار، بما في ذلك دراسة قناة بي بي سي نيوز، وسي إن إن التلفزيونية، وأخبار قناة العربية.

وفي هذا السياق قال العريشي، إن “ملفي البحثي ومنشوراتي يكملني الاهتمام بدراسة استهلاك للأخبار، مما قد يجذب اهتمامًا أكاديميًا وأوسع نطاقًا.. لقد حكمت العديد من البحوث العلمية في الحقول أعلاه”.

ومن الجدير بالذكر أن العريشي، يتميز بمعدل اقتباسات عالية حيث وصلت أعداد الاقتباسات من بحوثه خلال السنوات الماضية نحو 286 اقتباس، كما يتمتع بمعامل قدره (H-11) على مؤشر قياس أثر الباحث العلمي المعروف بـ (h-index) وهو مؤشر لقياس الانتاجية والاقتباس في البحوث العلمية المصنفة المنشورة.