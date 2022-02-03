الأرصاد تحذر الصيادين من رياح شمالية غربية

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من الخمس إلى أقصى الساحل الشرقي سرعتها بين 25 و30 عقدة مع ارتفاع للموج يتجاوز 4 إلى 5 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

-‏ البحر مضطرب إلى خفيف الموج.

– الرؤية جيدة إلى متوسطة

– قليلة السحب تتكاثر مع هطول أمطار متفرقة هذا اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.

– رياح شمالية غربية تتحول غدًا من متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية على ساحل زوارة وطرابلس. وغربية على ساحل الخمس سرعتها بين 5 و25 عقدة وتصل إلى 30 عقدة على ساحل سرت.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 1 و3 أمتار، ويصل مساء اليوم إلى 3.75 متر على ساحل سرت.

.درجة حرارة سطح البحر بين 12 و14 درجة مئوية.