بدايةً من الغد.. اعتدال الطقس على غالبية مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تزداد شدة التقلبات هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي مع رياح قوية وهطول أمطار رعدية جيدة, ويبدأ الطقس في الاعتدال بدايةً من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الخميس، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستشهد هطول أمطار متفرقة نهار اليوم خاصةً على المناطق الممتدة من الخمس حتى سرت, وتكون الأجواء مشمسة بداية من يوم الغد، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة نسبيًا وتقل سرعتها من يوم الغد، بينما تتراوح درجات الحرارة ما بين 12 و17 درجة مئوية، وتسجل اعتدالاً بدايةً من يوم الغد.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فسَتشهد هذه المناطق هطول أمطار متفرقة هذا اليوم وتكون جيدة خاصةً على المناطق الممتدة المرج – الجبل الأخضر حتى درنة، تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد، وتبدأ السحب الممطرة بالانقشاع بداية من صباح يوم الغد، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية تتجاوز سرعتها إلى 50 كم/ساعة، وتقل سرعتها من يوم الغد، بينما تتراوح درجات الحرارة ما بين 11-15 درجة مئوية، ولا تتجاوز 08 درجات على مرتفعات الجبل الأخضر, وتسجل اعتدالاً بدايةً من يوم السبت.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة؛ صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة ما بين 15 و 18 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ فتكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا وتتراوح درجات الحرارة ما بين 16 و18 درجة مئوية.

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