الحامي: ذهاب مجلس النواب إلى تشكيل حكومة جديدة “شيء غريب”

رأت عضو مجلس الدولة الاستشاري، نعيمة الحامي، أن ذهاب مجلس النواب إلى تشكيل حكومة جديدة “شيء غريب”، على حد قولها.

الحامي، وفي تصريحات صحفية لها: “مجلسا النواب والدولة تفاهما على التعديل الدستوري بعيدًا عن مسار تغيير الحكومة”، بحسب تعبيرها.

وأضافت “مجلس النواب لم يتطرق للتفاهمات التي وقعت مع الدولة ومضى نحو تشكيل حكومة جديدة، وهذا شيء غريب”، وفقًا لوصفها.

وتابعت الحامي “مجلس النواب يحتاج إلى تعديل دستوري في حال قرر المضي قدما في خارطة الطريق، التعديل الدستوري ملزم لكل الأطراف من أجل تعديل مشروع الدستور الموجود منذ 2017م”، على حسب حديثها.