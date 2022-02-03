شلوف: من يريد إقصاء الدبيبة عليه تجفيف منابع قوته الوحيدة «أموال النفط»

أكد رئيس مؤسسة «سلفيوم» للأبحاث، جمال شلوف، أن رئاسة البرلمان تدرك أن مشروع الدستور هو النقطة الخلافية التي ستنسف أي اتفاق وتقدمه لإفشال المسار وليس لتصحيحه.

وقال شلوف في تصريحات صحفية له: “صراع السلطة عبر البرلمان بين تحالفات باشاغا، وأموال الدبيبة لا فائز فيه سلميًا، من يريد أن يقصي الدبيبة عليه أولا أن يجفف منابع قوته الوحيدة وهي أموال النفط”.

وأضاف “ليبيا في عين روسيا مجرد ورقة مساومة سياسية، لكسر آخر إرادة أوروبية متمثلة في فرنسا المهددة مع باقي أوروبا بأزمة غاز”.

وتابع “الإدارة المزدوجة للأزمة الليبية بين ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، وريتشارد نورلاند، السفير الأمريكي لدى ليبيا، تشوش على لحظات الاهتمام الأمريكي القليلة بالشأن الليبي.

واستطرد “الانتخابات هي الحل الليبي الذي لن يكون مثاليًا، لكنه سيمنح الوطن أنفاسًا نقية جديدة حتى ولو كانت مؤقتة”.