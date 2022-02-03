خلال لقائها قادة «الكرامة».. وليامز تؤكد دعم وضع إطار زمني واضح للانتخابات

أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز دعمها وضع «إطار زمني واضح» للعملية الانتخابية، مع معالم وتواريخ.

جاء ذلك خلال لقائها قادة حزب الكرامة، خلال مشاوراتها في مدينة بنغازي أمس الأربعاء، حسب تغريدة على حسابها في موقع «تويتر».

وقالت وليامز إن قادة الحزب دافعوا عن دور للأحزاب في العملية السياسية، مبدين تفضيلهم لتغيير الحكومة حاليًا.

لقاءات وليامز في بنغازي

وأمس، اجتمعت المستشارة الأممية مع التكتل المدني الديمقراطي في بنغازي، الذي قدم مقترحًا يقضي بـ«إعادة إرساء الشرعية الشعبية من خلال مؤتمر تأسيسي».

– التكتل المدني الديمقراطي يعرض على وليامز مقترحا لـ«مؤتمر تأسيسي»

– وليامز تبحث في بنغازي إمكانية إنشاء مجلس استشاري للمرأة

– وليامز تلتقي ممثلين عن المجتمع المدني في بنغازي

وتدور الفكرة حول عقد «مؤتمر تأسيسي يجمع كافة أطياف المجتمع والأطراف السياسية وتكون مهمته إيصال البلاد إلى قاعدة دستورية وسلطة تنفيذية مصغرة وحكم محلي»، حسب تغريدة سابقة لها.

كما التقت وليامز ثلاث مجموعات مختلفة من ممثلي المجتمع المدني في بنغازي، وقالت إنها تبادلت معهم «حديثًا ملهمًا ومحفزًا» حول «الدينامكيات السياسية الحالية».