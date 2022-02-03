التجهيز لانطلاق حملة إضافية للتطعيم ضد فيروس كورونا

بحث الاجتماع الطارئ الذي عقدته اللجنة التسييرية الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا التجهيز لانطلاق حملة تطعيم إضافية لتلقي جرعات اللقاح داخل المراكز الطبية المحددة، وبإشراف من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض؛ وذلك للحد من انتشار الفيروس ومحاولة السيطرة عليه.

وتم التأكيد خلال الاجتماع، الذي حضره مدير عام المركز حيدر السائح، على رفع استعداد المراكز الصحية المخصصة للتطعيم، إلى جانب معالجة العراقيل والصعوبات كافة التي تواجه سير العمل داخل هذه المراكز.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على تمديد فترة العمل داخل المراكز الصحية من أجل إسراع عملية التطعيم خاصة في ظل ارتفاع مؤشرات الإصابة بالفيروس؛ من أجل ضمان حصول الجميع على كامل الجرعات الوقائية.

وبحسب ما صدر عن الاجتماع؛ فإن الحملة ستَستهدف كل المواطنين والمقيمين داخل ليبيا، كما دعا المركز جميع الأفراد الذين لم يتلقوا التطعيم إلى ضرورة التواصل مع المراكز الصحية المعلنة بحسب مقرات سكنهم، مع ضرورة إحضار البيانات الشخصية والتقيد بالإجراءات الاحترازية المعمول بها.

ويأتي هذا الاجتماع استجابة لقرار الحكومة رقم 43 لسنة 2022 والذي أكد على ضرورة التطعيم وإبراز البطاقة المخصصة في الأماكن العامة والخاصة والمحال التجارية وفق ما أورده المركز الوطني لمكافحة الأمراض عبر موقعه الرسمي على منصة “فيس بوك”.

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