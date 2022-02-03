المنقوش تبحث مع نظيرها التشادي المتأخرات المالية المتراكمة على الدولة الليبية

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، مع وزير خارجية تشاد شريف زين، العلاقات الثنائية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الوزارة وفي بيان لها أوضحت أن اللقاء تطرق إلى مسألة المتأخرات المالية المتراكمة منذ سنوات مضت على الدولة الليبية، حيث تترأس جمهورية تشاد اللجنة الوزارية لتقدير “الأنصبة والمساهمات” بالاتحاد الأفريقي.

وطرحت المنقوش خلال اللقاء، مقترح لمعالجة هذا الموضوع يأخذ في الاعتبار الظرف الاستثنائي الذي مر بالبلاد، وذلك بتخفيض المطالب إلى النصف مع تسديد باقي المتأخرات دفعة واحدة.

وأكد البيان أن الوزير التشادي رحب بالمقترح ووعد بعرضه على اللجنة، واتخاذ إجراءات التنفيذ حال الموافقة عليه، وتطرق الجانبان إلى موضوع عودة الأمانة التنفيذية لتجمع دول الساحل والصحراء إلى المقر الرسمي للتجمع بالعاصمة الليبية طرابلس والآلية التي تحقق ذلك.

وأضاف البيان “اتفق على طرح مقترح بعقد قمة طارئة للتجمع في إحدى الدول الأعضاء وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء والذي سيعقد في المغرب خلال شهر مارس المقبل”.