البعثة الأممية في ليبيا.. فاعلية غائبة في ظل صراع دولي محتدم

مع اندلاع الأزمة الليبية في العام 2011، سارعت الأمم المتحدة للتدخل منذ البداية لحل النزاع الدائر في البلاد.

ففي سبتمبر/أيلول من نفس العام، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره الذي حمل رقم 2009 والذي نص على إنشاء بعثة للدعم في ليبيا، وإقرار أن تفويض تلك اللجنة هو مساعدة الليبيين في استعادة الأمن العام والنظام، وتحسين دور القانون، وتشجيع المصالحة الوطنية، وتوسيع سلطة الدولة، واستعادة الخدمات العامة، وحماية حقوق الإنسان وتحسينها، واتخاذ الخطوات اللازمة لتعافي الوضع الاقتصادي.

ففي مختلف محطات عملها، فشلت البعثة الأممية في إقناع أطراف النزاع في ليبيا بالتوصل إلى اتفاق سلام، وتعرضت لانتقادات كبيرة بسبب محاولة فرض أسماء لمختلف الحكومات دون تشاور كافٍ مع كل الأطراف الليبية. في الوقت الذي مارس فيه المنتظم الدولي كافة الضغوطات، وصلت حد التهديد بفرض عقوبات على الأطراف غير الملتزمة بما فيها.

سنوات عشرة من التوصيات والاقتراحات والاجتماعات التي ارتبطت بالبعثة بتتابع شخصياتها، تضاهي أكبر الأوحال التي عاشتها الدول في العصر الحديث.

هذه المبادرات لم تفرز نتائج مأمولة بسبب عجز المبعوثين عن تحريك الملف الليبي بكل تعقيداته، فمبعوثي الأمم المتحدة إلى ليبيا لا يصمدون كثيرا فى أداء المهمة المكلفين بها، وهي العمل مع الأطراف الليبية، والقوى الإقليمية، والقوى الدولية على التوصل إلى تسوية سلمية.

إذ توافد على ليبيا 8 مبعوثين أمميين، منذ إسقاط نظام العقيد القذافي، في محاولات متتالية لإيجاد سبيل يخرج البلاد من حالة الاقتتال والانقسام إلى تسوية عادلة تسهم في إعادة الاستقرار إلى البلد الغني بالنفط، وتعيد ترتيب الأمور.

رغم كل هذا، بإجماع أعضائه الخمسة عشر، تبنى مجلس الأمن الدولي قرار تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة السياسية في ليبيا في نصّ مقتضب جدّاً طرحته بريطانيا للتصويت، داعية لمواصلة عمل “بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا” حتى 30 نيسان/أبريل. والنص المقدم استبقته نسخة أوّلية دعت إلى تمديد عمل البعثة حتى 15 أيلول/سبتمبر، لكنّ التصويت عليها أرجئ في اللحظة الأخيرة.

وتمّ التوصّل إلى هذا الحلّ الوسط بعدما حال الخلاف بين روسيا والولايات المتّحدة حول هذه المسألة دون الاتفاق على نصّ يمدّد لفترة أطول عمل البعثة. وتمحور الخلاف بين البلدين، وفقاً لمصادر دبلوماسية، على اشتراط موسكو تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا، فيما تمسّكت واشنطن ببقاء الأميركية ستيفاني وليامز على رأس هذه البعثة بالإنابة.

ومنذ الاستقالة المفاجئة للسلوفاكي يان كوبيش من رئاسة البعثة في تشرين الثاني/نوفمبر، تشغل وليامز منصبه بالإنابة، إذ إنّ الأمين العام للأمم المتحدة استدعاها بعد عام تقريبًا من غيابها عن هذا الملف لاستلامه مجدّداً، ومنحها رسمياً منصب “مستشارة خاصة”. وبهذه الطريقة استغنى غوتيريش عن موافقة مجلس الأمن على اختيار الشخص وهو قرار دقيق منذ سنوات بسبب صراعات النفوذ التي تخوضها القوى العظمى في الملف الليبي.

وخلال 2021، عقد مجلس الأمن الدولي أكثر من 10 جلسات حول ليبيا، قدم فيها كوبيش عدة إحاطات حول الأوضاع الأمنية والسياسية، وحدد المجلس للبعثة عدة مهام، على رأسها الحفاظ على وقف إطلاق النار، وتمهيد الطريق للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت مقررة 24 ديسمبر المنصرم.

وساهمت البعثة أيضًا في عقد مؤتمرات وحوارات بين الأطراف الليبية، وأبرزها مؤتمرا برلين2 وباريس، بحضور زعماء البلاد المعنية بالشأن الليبي؛ للتأكيد على إجراء الانتخابات، ووضع خطة لمعاقبة من يحاولون عرقلتها.

غير أن النتائج المرجوة من هذه المؤتمرات لم تأتِ بثمارها؛ حيث انتهى الأمر إلى تأجيل الانتخابات وعدم معاقبة المتسببين في ذلك.

إلى ذلك، يرى مراقبون أن دور البعثة تراوح بين الشكلي في مراحل معينة والرئيسي في فترات معينة، مشيرا إلى أنها كانت في بداية الحرب لم تقم بأي شيء، لكنها في نهاية هذه الحرب بدأت تتحرك.

الخلاف بشأن مهام هذه البعثة ليس ليبيا فقط وإنما يرتبط بالقوى الدولية في مجلس الأمن، وحصلت أزمات خلال العام الماضي بشأن عملها وكانت هناك رغبة في تمديدها لسنة في ديسمبر ولكن التحفظ الروسي حال دون ذلك، حيث طالبت موسكو بإعادة تقييم أدائها وأن البعثة ساهمت في تمديد الأزمة الليبية.