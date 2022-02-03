ضبط أدوية مهربة عبر شاحنات نقل خضراوات بمدينة طبرق

تمكّن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن طبرق من ضبط شحنات أدوية مهربة على متن شاحنات مخصصة لنقل الخضراوات، قادمةً من الجانب المصري عبر منفذ امساعد الحدودي.

وفي التفاصيل، ضبطت هذه الشحنات بعد عمليات تحرٍ وجمع للمعلومات عن ثلاث شاحنات نقل تحمل لوحات ليبية مخصصة لنقل الخضراوات، وبالتعاون مع قسم شرطة النجدة تم تتبعها إلى أن وصلت إلى الحدود الإدارية لمديرية أمن طبرق.

وعند ضبط هذه الشاحنات وتفتيشها؛ تبين أنها تحمل أدوية مهربة بطريقة غير قانونية، كما أنها لا تحمل تواريخ الصنع أو انتهاء الصلاحية، في مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها بشأن عمليات نقل الأدوية.

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