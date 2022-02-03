الأمن بطبرق يضبط شاحنات تحوي أدوية مهربة

أخبار ليبيا24

أعلنت، وزارة الداخلية، اليوم الخميس، إحباط محاولة تهريب شحنات من الأدوية بواسطة شاحنات لنقل الخضروات داخل الحدود الإدارية لطبرق، بعد عبورها من منفذ أمساعد البري مع مصر.

وأوضحت الداخلية، أن عناصر البحث الجنائي بطبرق تمكنوا من ضبط الشحنة. وذلك بعد ورود معلومات عن 3 شاحنات نقل نوع “ثلاجة” تحمل لوحات ليبية قادمة من مصر على متنها كمية من المواد الممنوعة.

وأضافت الداخلية، أن عناصر البحث الجنائي بالتعاون مع النجدة تتبعوا الشاحنات. إلى أن وصلت للحدود الإدارية لبلدية طبرق. وبعد استيقافها وتفتيشها تبيّن أنها تهرب أدوية ولا تحمل تاريخ الصنع والصلاحية.