شلوف: من يريد إقصاء الدبيبة عليه تجفيف منابع قوته الوحيدة “أموال النفط”

أكد رئيس مؤسسة سلفيوم للأبحاث، جمال شلوف، أن رئاسة البرلمان تدرك أن مشروع الدستور هو النقطة الخلافية التي ستنسف أي اتفاق وتقدمه لإفشال المسار وليس لتصحيحه.

شلوف و في تصريحات صحفية له: قال “صراع السلطة عبر البرلمان بين تحالفات باشا آغا، وأموال الدبيبة لا فائز فيه سلميًا، من يريد أن يقصي الدبيبة عليه أولًا أن يجفف منابع قوته الوحيدة وهي أموال النفط”.

وأضاف “ليبيا في عين روسيا مجرد ورقة مساومة سياسية، لكسر آخر إرادة أوروبية متمثلة في فرنسا المهددة مع باقي أوروبا بأزمة غاز”.

وتابع شلوف ” الإدارة المزدوجة للأزمة الليبية بين مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، و السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، تشوش على لحظات الاهتمام الأمريكي القليلة بالشأن الليبي.

وأردف “الانتخابات هي الحل الليبي الذي لن يكون مثاليًا، لكنه سيمنح الوطن أنفاسًا نقية جديدة حتى ولو كانت مؤقتة”.