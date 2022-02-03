أبوعرقوب لـ «بوابة إفريقيا»: يجب تغيير الحكومة لتحقيق تقدم في ملف الانتخابات

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

03 February, 2022

قال المحلل السياسي أحمد أبوعرقوب، إن جميع الأطراف الفاعلة على الأرض أجمعت على أن حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة هي أبرز العوائق أمام إجراء الانتخابات.

وشدد أبوعرقوب، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، على ضرورة تغيير الحكومة الحالية لتحقيق تقدم حقيقي في ملف الانتخابات، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن “اجتماع مرشحي الرئاسة الذي عقد في مدينة بنغازي مؤخرا خرج بتفاهمات أبرزها التأكيد على عدم استخدام القوة لفرض واقع سياسي وكذلك انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية في 24 ديسمبر الماضي وضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن بعد رفع القوة القاهرة التي تحدثت عنها مفوضية الانتخابات”.