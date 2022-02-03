“مكافحة الأمراض” يسجل 3,656 إصابة و 9 وفيات بـ “كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، 3,656 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 10,800 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 630؛ سُجّل شفاء 1,264 حالة ،إلى جانب تسجيل تسع حالات وفاة على مستوى البلاد، ثمانٍ منها بالمنطقة الغربية، وحالة واحدة بالمنطقة الشرقية، فيما لم يسجل المركز أي حالة وفاة بالمنطقة الجنوبية.

أشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 33,8 % ، بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 441,959، منها 40,239 حالة نشطة من بينها 130 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 395,676 حالة، ووفاة 6,044 حالة.

بلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2,052,848 شخصًا، و1,011,722 تلقوا الجرعة الثانية، بينما تلقى 27,638 الجرعة التعزيزية الثالثة، ليكون إجمالي الملقحين 3,092,208 أشخاص.

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