40 مرشحاً رئاسياً يطالبون السايح بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعد قريب

وجه مجموعة من المترشحين للرئاسة في رسالة إلى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، يدعونه فيها إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعد قريب.

وقالت المجموعة في بيان أصدرته أمس، إنه بالإشارة إلى ملتقى المترشحين للرئاسة الذي أقيم بتاريخ 24 يناير 2022 في طرابلس، والذي حضره أكثر من 40 مترشحاً للرئاسة، وإلى وثيقة المبادئ التي وقع عليها الحضور من المترشحين للرئاسة، وإلى الدعوة التي وجهت إليكم للحضور، “فإننا نؤكد لكم بأنه ما زال الأمل معقودا في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعد قريب، بهدف تحقيق الغاية في بناء دولة مدنية، والخروج السريع والمدروس من هذا النفق المظلم، الذي قادنا إليه بعض أصحاب المصالح والنظرة الضيقة والشخصية من الساسة المتصدرين للمشهد السياسي في بلادنا، والذين لا يملكون بُعد نظر سياسيا للأخطار، التي تواجه بلادهم وتهدد النسيج الداخلي، وأمن واستقرار البلاد”، وهو ما قد يزيد، حسبهم، من “تثبيت هذه الحقائق الخطيرة التي تأتينا، وتؤكد أنه إذا لم نتكاتف جميعا لإنقاذ بلادنا من هذا السقوط الحر فستكون النتائج كارثية على بلادنا وعلى الأجيال القادمة”.

وتابعت المجموعة في بيانها موضحة أن إيقاف الانتخابات “يعد جريمة تاريخية في حق الشعب الليبي والوطن، سيتحمل مسؤوليتها من قام بها ومن وافق عليها”، مطالبين المفوضية بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الليبي، والإيفاء بتعهداتها والتزاماتها، وأخذ الأمر بمحمل الجد، وحسم موقفها لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل عاجل، وكذا الإعلان عن القوائم النهائية وتحديد موعد للانتخابات، مشيرين إلى أن المترشحين للرئاسة “هم أصحاب مصلحة، ولديهم الشرعية المستمدة من الشعب مصدر السلطات والمتمثلة في التزكيات الممنوحة لهم، وبالتالي هم طرف أصيل في العملية السياسية إلى حين تحقيق الانتخابات، وانتخاب رئيس للدولة الليبية”.