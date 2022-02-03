«المنقوش» تبحث مع نظيرها التشادي المتأخرات المالية المتراكمة على الدولة الليبية

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش مساء أمس الأربعاء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على هامش الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، بوزير خارجية تشاد شريف زين، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “تطرق اللقاء إلى مسألة المتأخرات المالية المتراكمة منذ سنوات مضت على الدولة الليبية، حيث تترأس جمهورية تشاد اللجنة الوزارية لتقدير «الأنصبة والمساهمات» بالاتحاد الأفريقي، وطرحت وزيرة الخارجية مقترح لمعالجة هذا الموضوع يأخذ في الاعتبار الظرف الاستثنائي الذي مر بالبلاد، وذلك بتخفيض المطالب إلى النصف مع تسديد باقي المتأخرات دفعة واحدة”.

وأضاف البيان “رحب الوزير التشادي بالمقترح ووعد بعرضه على اللجنة، واتخاذ إجراءات التنفيذ حال الموافقة عليه، وتطرق الجانبان إلى موضوع عودة الأمانة التنفيذية لتجمع دول الساحل والصحراء إلى المقر الرسمي للتجمع بالعاصمة الليبية طرابلس والآلية التي تحقق ذلك”.

وتابع “اتفق على طرح مقترح بعقد قمة طارئة للتجمع في إحدى الدول الأعضاء وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء والذي سيعقد في المغرب خلال شهر مارس المقبل”.