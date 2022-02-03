وليامز تجدد دعمها لوضع إطار زمني واضح للعملية الانتخابية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 February, 2022

جددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز دعمها لوضع إطار زمني واضح للعملية الانتخابية في ليبيا مرتبط بمحطات وتواريخ.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المستشارة الأممية أمس الأربعاء في بنغازي مع قيادة حزب ليبيا الكرامة الذين طالبوا بدور للأحزاب السياسية في العملية السياسية وأعربوا عن تفضيلهم الشديد لتغيير الحكومة في هذا الوقت.

وكانت وليامز قالت إن المسؤولية في ليبيا تقع على مجلس النواب والأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي لبذل كل الجهود للتحرك بسرعة لوضع خطة واضحة ومحددة زمنيًا لإجراء عملية انتخابية تمنح الليبيين فرصة ممارسة حقهم الديموقراطي وانتخاب ممثليهم.

وأضافت المستشارة الأممية أن ملايين الليبيين تحصلوا على بطاقاتهم الانتخابية وآخرون غيرهم مسجلون في قائمات المنتخبين، من الواجب تحقيق أمالهم في الذهاب إلى صناديق الاقتراع، لأن هناك إيمانا بضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية.