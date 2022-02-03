تونس تدعو لتفعيل الدور الأفريقي لحلّ أزمة ليبيا السياسية

شدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، على ضرورة تفعيل الدور الأفريقي في مساندة الجهود الدولية الرامية إلى تحسين الوضع السياسي في ليبيا؛ من أجل ضمان أمنها واستقرارها ووحدتها.

جاء ذلك خلال لقاء الجرندي مع نظيره الكونغولي جان كلود جاكوسو ، على هامش مشاركته في الدورة الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأطلع جاكوسو، الذي تترأس بلاده مجموعة الاتصال للاتحاد الأفريقي حول ليبيا الجرندي، على الجهود المبذولة من جانب الاتحاد الأفريقي؛ من أجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، مؤكدًا على أهمية دور الاتحاد في التوصل إلى حل دائم للأزمة في ليبيا، في حين شدد الجرندي على حرص تونس على دعم هذا الدور.

وأضاف، خلال اللقاء، أن بلاده ستبقى حاضنة لكل المبادرات التي من شأنها أن تعزز الاستقرار في ليبيا وتمكنها من استعادة دورها الفعال والاندماج الأفريقي.

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