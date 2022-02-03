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وليامز تلتقي بأعضاء من ملتقى الحوار السياسي وعدد من النواب وحزب ليبيا الكرامة في بنغازي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

التقت، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، في بنغازي، مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي بشرق ليبيا.

وقالت، إنها ناقشت أمس الأربعاء مع الأعضاء حالة منتدى الحوار السياسي الليبي والديناميكيات الحالية.

وأضافت، أن الأعضاء قدموا مجموعة متنوعة من وجهات النظر حول كيفية المضي قدمًا.

وليامز تلتقي بعدد من النواب

وذكرت وليامز، أنها التقت بشكل منفصل بأعضاء مجلس النواب بدر النحيب، وزايد هدية، وعيسى العريبي، وسعد البدري.

وأضافت، أن النواب أطلعوها على عمل لجنة خارطة الطريق، وأنهم ناقشوا معها مداولات البرلمان الأخيرة والخطط المستقبلية.

لقاء مع قيادة حزب ليبيا الكرامة

ومن ضمن سلسلة اللقاءات التي تجريها وليامز في بنغازي، ذكرت أنها التقت مع قيادة حزب ليبيا الكرامة.

وقالت، إن قيادة الحزب طالبوا بدور للأحزاب السياسية في العملية السياسية وأعربوا عن تفضيلهم الشديد لتغيير الحكومة في هذا الوقت.

وذكرت أنها أكدت دعمها لوضع إطار زمني واضح للعملية الانتخابية مرتبط بمحطات وتواريخ.

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