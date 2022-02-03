نادية عمران: لن نرضخ لـ«التلاعب بهيئة الدستور»

زعمت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، أنهم لن يرضخوا لما أسمته «التلاعب بهيئة الدستور»، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإيقافه، على حد قولها.

وقالت عمران في تصريحات صحفية لها: “لم نكن طرفًا في التوافقات بين مجلسي النواب والدولة المخالفة لنصوص الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي”، بحسب تعبيرها.

وأضافت “مجلس النواب يهدف للمساس بالمركز القانوني للهيئة ومحاولة خلق أجسام موازية ومصادرة حق الليبيين في تقرير مصيرهم”، وفقا لوصفها.

وتابعت “إقصاء مشروع الدستور هو تعميق للانقسام والفرقة وإطالة أمد الأزمة في ليبيا، وتعطيل الذهاب للانتخابات”، على حد زعمها”.