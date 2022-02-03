وزير الصحة المكلف: أولوية الحكومة مواجهة الموجة الرابعة من كورونا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 February, 2022

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح أن أولوية الحكومة مواجهة الموجة الرابعة من جائحة كورونا، داعيًا الليبيين لأخذ اللقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية

جاء ذلك خلال افتتح أبوجناح اليوم الخميس، قسمي العناية الفائقة للحروق والعمليات الكبرى في مستشفي جراحة والحروق والتجميل بطرابلس بحسب صفحة أبوجناح بموقع “فيسبوك”.

وعبر أبوجناح، عن سعادته بافتتاح هذه الأقسام بمستشفى الحروق بطرابلس، مؤكداً عزم الحكومة مواصلة إصلاح القطاع الصحي رغم كل الظروف.

وتعد زيارة أبوجناح لمستشفي جراحة الحروق والتجميل هي الأولى منذ توليه مهامه كوزير صحة رافقه فيها عميد بلدية طرابلس إبراهيم الخليفي

وتجول أبوجناح في أقسام المستشفى رفقة عدد من الاختصاصيين والفنيين والعناصر الطبية والطبية المساعدة واستمع لشروح وافية عن وظائفها وآلية استقبال الحالات المرضية فيها.