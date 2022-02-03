الغويل يبحث التعاون الثقافي مع ممثل مكتبة الكونغرس الأميركي

ناقش وزير الثقافة والتنمية المعرفية المكلف بحكومة الوحدة سلامة الغويل مع ممثل مكتبة الكونجرس الأمريكي في ليبيا، علي العبيدي، سبل التعاون والعمل المشترك بين الوزارة والمكتبة.

وبحث اللقاء دعم الحراك الثقافي والأدبي ومدّ جسور التواصل والاستفادة من الحلول التي تقدمها المكتبة لتعزيز دور المكتبات في ليبيا للمساهمة في مشروعات التنمية الثقافية والمعرفية.

وأشار العبيدي، خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، إلى تطورات خدمة المكتبات الليبية وتطوير صناعة الكتاب التي تتبناها الوزارة لتقريب الثقافات وتوسيع آفاق التواصل.

جديرٌ بالذكر أن مكتبة الكونغرس تعد أقدم مؤسسة ثقافية اتحادية في الولايات المتحدة، ويرجع تاريخ إنشائها إلى قانون أقره الكونغرس في يوم 26 يناير من العام 1802.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية