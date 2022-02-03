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الغويل يبحث التعاون الثقافي مع ممثل مكتبة الكونغرس الأميركي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش وزير الثقافة والتنمية المعرفية المكلف بحكومة الوحدة سلامة الغويل مع ممثل مكتبة الكونجرس الأمريكي في ليبيا، علي العبيدي، سبل التعاون والعمل المشترك بين الوزارة والمكتبة.

وبحث اللقاء دعم الحراك الثقافي والأدبي ومدّ جسور التواصل والاستفادة من الحلول التي تقدمها المكتبة لتعزيز دور المكتبات في ليبيا للمساهمة في مشروعات التنمية الثقافية والمعرفية.

وأشار العبيدي، خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، إلى تطورات خدمة المكتبات الليبية وتطوير صناعة الكتاب التي تتبناها الوزارة لتقريب الثقافات وتوسيع آفاق التواصل.

جديرٌ بالذكر أن مكتبة الكونغرس تعد أقدم مؤسسة ثقافية اتحادية في الولايات المتحدة، ويرجع تاريخ إنشائها إلى قانون أقره الكونغرس في يوم 26 يناير من العام 1802.

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قناة 218 الليبية

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