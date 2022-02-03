مجلس الدولة الاستشاري يؤكد عدم تمسكه بحكومة الدبيبة

أفاد الناطق باسم مجلس الدولة الاستشاري محمد عبد الناصر بعدم ممانعة المجلس تغيير الحكومة، إنما يرفض توجه البرلمان في مسارات انفرادية.

وقال عبد الناصر في تصريحات صحفية، إن المجلس غير متمسك بحكومة معينة، والمهم لديه هو الالتزام بما تم التوافق عليه من إجراء الانتخابات على قاعدة دستورية، لافتا إلى أن ما يرفضه المجلس هو التوجه إلى الاستفتاء على الدستور وتغيير الحكومة بهذه الطريقة لأن هذا الاستفتاء يستغرق وقتا طويلا.

وأضاف أن المجلس حاول التواصل مع البرلمان لبحث مخرج لإجراء الاستحقاق الانتخابي عبر بعض اللجان، وهو ما أفضى إلى توافقات مبدئية كضرورة إجراء الانتخابات على أساس دستوري.

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