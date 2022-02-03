الأمطار تغرق شوارع سرت

أخبار ليبيا24

غمرت الأمطار الغزيرة شوارع مدينة سرت ما أدى إلى شل حركة المرور داخلها. ويقوم عناصر شركة المياه مجهودات لحل المختنقات المرورية، التي تسبب فيها المياه الراكدة نتيجة غزارة الأمطار.

وذكرت بلدية سرت، أن عميد البلدية قام بجولة ميدانية فجر اليوم الخميس للاطلاع على جهود العاملين بالشركة العامة للمياه مكتب سرت. وقالت، إن عميد البلدية أصدر تعليماته بمكافئه تشجيعية فورية لكل العاملين بالمحطات.

أمطار غزيرة

وتأثرت مناطق ساحل ليبيا على هذه الأيام بهطول أمطار غزيرة مصحوبة بتقلبات جوية شديدة. نتيجة لتحرك منخفض جوي ناحية هذه المناطق.

وأوضحت الأرصاد، أن التقلبات الجوية مصحوبة برياح قوية تصل سرعتها إلى (50) كيلومتر في الساعة. مع سقوط أمطار رعدية وتكون جيدة خاصة على المناطق الممتدة من المرج وحتى طبرق.

وذكرت أن الأمطار يتخللها سقوط حبات البرد، مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.