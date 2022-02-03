سفير الاتحاد الأوروبي لـ«الحبري»: يجب توحيد مصرف ليبيا المركزي 

التقى سفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل، بنائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري.

وأكد “ساباديل”، خلال اللقاء على ضرورة “توحيد مصرف ليبيا المركزي ليُساهم النظام المالي في الانتعاش الاقتصادي بجميع أنحاء ليبيا”.

وأوضح “ساباديل”، أن “الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم إعادة الإعمار الشامل ويمكن للاقتصاد أن يكون المحرك الرئيسي للسلام”.

وكان الإتحاد الأوروبي في ليبيا، قد أعلن في بيان؛ أن فريق بقيادة سفير البعثة، قاموا بزيارة مدينة بنغازي والقبة، خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح حساب الاتحاد الأوروبي، على فيسبوك، في بيان، أن “فريق الاتحاد الأوروبي في ليبيا، بقيادة سفير البعثة خوسيه ساباديل بزيارة بنغازي والقبة خلال هذا الأسبوع للقاء العديد من السياسيين وزعماء القبائل في المنطقة.

وتابع البيان؛ “هذا وقد زار فريق البعثة العديد من المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي التي تعمل على إعادة الحياة إلى ليبيا ودعم المجتمعات المحلية في تحسين وصولهم إلى الاحتياجات الأساسية”.

وختم البيان، موضحًا؛”نحن نشكر جميع مضيفينا وشركائنا على ترحيبهم الحار ونتمنى إعادة الزيارة في أقرب فرصة بعد زيارة مناطق أخرى في البلاد”.