السفير الأمريكي يتفق مع برلمانية ليبية على أهمية إجراء الانتخابات في الوقت المناسب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 February, 2022

اتفق السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند وعضو مجلس النواب رحمة أبو بكر علي أن الانتخابات في الوقت المناسب تمثل أفضل طريق نحو ليبيا آمنة وموحدة ومستقرة.

وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن السفير تحدث مع عضو مجلس النواب عن الخطوات المقبلة في عملية ليبيا الانتخابية والتطورات الأخيرة في الجنوب وجرى الاتفاق على أن الانتخابات في الوقت المناسب تمثل أفضل طريق نحو ليبيا آمنة وموحدة ومستقرة.