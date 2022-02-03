مساعٍ لتنفيذ خطة حكومية للنهوض بالواقع الاقتصادي في ليبيا

ليبيا- شهدت الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة عقد اجتماع لوزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج ومسؤولين آخرين.

بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى مشاركة وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال خالد المبروك ورئيس مجلس إدارة الهيئة جمال النويصري في الاجتماع، إلى جانب وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات ورئيس مجلس إدارة مصرف الساحل والصحراء ومسؤولين آخرين.

وتابع البيان: إن الاجتماع شهد مناقشة مشاريع تطوير البنية التحتية والاستثمارية بكافة المناطق تنفيذًا لتوجيهات رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، فيما استعرض المجتمعون خطة الحكومة لتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشاريع استثمارية بكافة المناطق.

وأضاف البيان: إن هذه الخطة من شأنها تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المكانية مع بيانها لكيفية الاستفادة من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية مثل البنك الافريقي والإسلامي لدعم قطاع الاستثمار، فيما بحث المجتمعون المشاريع المستهدف منحها ضمانات سيادية وفق رؤية مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال.

وشدد الحويج على أهمية تطوير المطارات والموانئ التجارية كافة لتنشيط تجارة العبور وتسهيل حركة رجال الأعمال ونقل البضائع نحو كافة الدول الإفريقية وإنشاء مناطق حرة، وخاصة تدعم جهود حكومة تصريف الأعمال لتوطين الصناعات ورفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي للصادرات غير النفطية.

وتوافق المجتمعون على تشكيل فريق يضم وزارات الاقتصاد والتجارة والمالية والمواصلات بالحكومة والهيئة وجهات الاختصاص لتحديد المشاريع المستهدفة حسب أولويات المرحلة بخطة العمل الحكومية وجمع البيانات المطلوبة، حتى يتم عرضها على مجلس وزراء الحكومة لمنحها الضمانات السيادية.

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