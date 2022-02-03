تحسبًا لمواجهات عسكرية بأوكرانيا.. أميركا تتواصل مع ليبيا لزيادة إنتاج النفط

كشفت صحيفة “بلومبيرغ” أن إدارة البيت الأبيض تواصلت مع مسؤولي وزارة النفط والغاز في ليبيا لزيادة وتيرة إنتاج الخام حال انطلقت عمليات عسكرية في أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة أن مشاورات الطلب الأميركي شملت دول نيجيريا ومصر وبعض الشركات العاملة في الجزائر إلى جانب شركات الطاقة العالمية، بما في ذلك شركتي ” شيفرون” و”إكسون موبيل”.

وأشارت إلى أن فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن ، بقيادة كبير مستشاري وزارة الخارجية لأمن الطاقة، “آموس هوشستين “، يتواصل أيضًا مع مستهلكي الغاز بشأن التخلي عن عمليات التسليم التي يمكن تحويلها إلى أوروبا.

ووفق الصحيفة؛ فإن إدارة بايدن تبحث مع حلفائها الأوروبيين في العالم ملف فائض الغاز الطبيعي لإرساله إلى أوروبا في حالة اندلاع الصراع على أوكرانيا ، بما في ذلك الاقتراب من الصين بشأن إمداداتها .

جديرٌ بالذكر أن دول التحالف النفطي والذي يضم 23 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك قد قررت في وقت سابق زياد الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا في شهر مارس المقبل لتغطية الطلب العالمي من النفط، وذلك بعد أن توقّع بنك “غولدمان ساكس” أن وصول أسعار خام برنت إلى حوالي 90 دولارًا قد يدفع تحالف “أوبك بلس” إلى زيادة الإنتاج النفطي.

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