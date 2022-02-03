القطراني: الحكومة لابد أن تتشاور مع  مجلس النواب بصفته السلطة التشريعية

أكد النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني، أنه لم يصله أي رد رسمي حتى الآن من الأطراف المحلية بخصوص المبادرة التي طرحها مؤخرًا.

القطراني وفي تصريحات صحفية، قال” ثمّة تفاعل وتواصل كبير من المجتمع الدولي مع المبادرة، وأغلب السفراء الذين قابلتهم أعلنوا دعم بلادهم لها”، موضحًا بأن “الخلاف ليس كبيرًا بين السلطتين بعيدًا عن التمسك بالسلطة من أي طرف”.

وتابع ” يجب على الحكومة أن تتشاور مع مجلس النواب بصفته السلطة التشريعية” ، مردفًا “تغيير الحكومة أو ترك مناصبنا لا يهم لكن يجب أولًا الاتفاق على خارطة طريق واضحة المعالم والتوقيت”.

وحول “الاتفاقية التركية الليبية” أكد القطراني أنه “لم يصرح للسفير اليوناني بأي شيء بخصوص، وما نقله عني غير صحيح”، موضحًا أنه قال: ” أن البرلمان لم يوافق عليها فقط ، التهجير أسوأ من القتل، ولا بدّ من وضع حل لمشكلات المهاجرين والنازحين، وتسهيل العودة إلى ديارهم”

و أضاف” وبخصوص ارتكاب جرائم، فإنه يوجد قانون يحدد الجاني والمجني عليه ، حملة التشكيك في كل الشخصيات حتى من يريدون الترشح لحكومة جديدة أو أي منصب، مؤشر خطِر وتصرف غير مقبول”