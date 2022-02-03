أبو توتة: جدول المرتبات الموحد سيرفع نسبة التضخم عشرة أضعاف

أكد رئيس المحكمة العليا الأسبق والخبير القانوني المستشار عبد الرحمن أبو توتة، أن جدول المرتبات الموحد إذا ما تم تنفيذه سوف يؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم عشرة أضعاف على ما هي عليه الآن.

وقال أبو توتة في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “جدول المرتبات الموحد إذا ما تم تنفيذه سوف يؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم عشرة أضعاف على ما هي عليه الآن”.

وأضاف “دولة فنزويلا التي تعتمد على مورد واحد هو النفط، تعد ناقوس إنذار، حيث صارت عملتها لا تحسب عدا بل توزن بالقنطار ثمنا للورق وليس القيمة”.

وتابع “إن مبلغ 60 مليار د.ل للمرتبات كما نوه الخبراء سوف يزيد من فقر الليبيين، علما بأن الفئات التي تنعم بمرتبات عالية جدا تصل إلى عشرين ألف دينار تم تمييزها بعلاوة تصل إلى سبعين وثمانين وتسعين في المئة ولازال التفاوت العشوائي كبيرا في المرتبات بين المواطنين”.

واستطرد “ما هكذا تورد الإبل يا برلمان. مثل هكذا قانون ينبغي صياغة مضمونه من قبل خبراء الاقتصاد والمال بعد دراسات شاملة لعل من أهمها مدي ثبات أسعار النفط وعدم هبوطها إلى 40 دولار أو أقل من ذلك في ظل عدم وجود موارد أخري لتمويل الميزانية. وزيد الماء وزيد الدقيق”.