المنفي يدعو إلى تكامل تنموي إفريقي لمواجهة الظروف الاستثنئاية والأوبئة

ليبيا – قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن تداعيات وباء كورونا جعلت أنظمة الصحة بحرب مستمرة مع هذا الوباء، ما أثر على الاقتصاد وجهود التنمية.

ووفقًا لما ورد في مكتبه الإعلامي وتابعته صحيفة المرصد، جاء موقف المنفي في كلمته عبر تطبيق “زووم” للتواصل المرئي خلال مشاركته في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات بشأن توجيه وكالة تنمية الاتحاد الإفريقي “نيباد”، وفيها تطرق لتأثيرات الوباء على الأعمال والتنسيق والاجتماعات.

وشدد المنفي على ضرورة التركيز على تنمية وتعزيز رأس المال البشري، والحفاظ على أمن غذائي يمكن من مجابهة التحديات الوبائية وكوارث طبيعية طارئة مشيرًا إلى التنمية بمفهومها الشامل في الظروف العادية والاستثنائية للدول الأعضاء تتطلب تنسيقًا على المستويات القارية والإقليمية والوطنية.

وتطرق المنفي لأهمية إشراك وانخراط المؤسسات المالية القارية أو الإقليمية أو الوطنية والشراكات الإستراتيجية في صنع وامتلاك تنمية إفريقية تنبع من واقع واحتياجات القارة السمراء، ووفق رؤية المؤسسات والمقدرات المتاحة وإنجاح المشاريع المشتركة التي ترعاها “نيباد”.

وتحدث المنفي عن أهمية استكمال جهود تحققت في فترات سابقة والعمل بموجب الإرادة السياسية الإفريقية لعدم توريث الأجيال القادمة ويلات الحروب ولتقديم قارة قوية مستقلة تتحقق فيها الخطط والبرامج والأجندة القارية بتحقيق الاستقلال المالي لتمويل برامج التنمية.

ودعا المنفي لتنفيذ مخرجات الدورة الاستثنائية لقمة “إسكات البنادق في إفريقيا”؛ لأن النشاط التنموي لا يأتي إلا بتحقيق الأمن والاستقرار، وأن هذا ما يجري العمل عليه في ليبيا من خلال الاستفادة من الأطر والجهود الإقليمية والقارية في إصلاح القطاع الأمني وتعزيز المؤسسات وصولا إلى التنمية المستدامة.

وأكد المنفي ضرورة تولي “نيباد” دورا أكبر بتعزيز الجهود الوطنية عبر تنويع مجالات اقتصادية ومصادر دخل لا تتأثر بالظروف الاستثنائية أو الأوبئة وتعزز صمود المجتمعات، مقترحًا اعتماد منظومة تنموية ترتكز على مؤسسات وأجهزة مالية وتنموية شاملة والتكامل الإفريقي عبر تنفيذ أجندة إفريقيا 2063.

وجدد المنفي دعمه للخطة الإستراتيجية لـ”نيباد” لتحقيق الأنشطة البرامجية أو الأهداف التنظيمية والتنسيق مع أجهزة ولجان الاتحاد الإفريقي، ومنها المعنية بتنفيذ الأجندة والفرعية للتجارة والاقتصاد وأجهزة أمانة منطقة التجارة الحرة القارية ومع الجامعة الإفريقية.

وأشار المنفي إلى أهمية أن يكون لمؤسسات القارة الجامعية والبحثة دور لمراكز امتياز إفريقية في التفكير وتقديم المشورة والتدريب لإنتاج معرفة فاعلة في مجال التنمية وفي المجالات الداعمة لها.

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