العناصر الطبية تطالب بالتحقيق بعد تعرضها للاعتداء أمام مقر الحكومة

استنكرت لجنة المطالبة بحقوق ومستحقات فرق الرصد والاستجابة السريعة تعرض الأطقم الطبية والطبية المساعدة والإدارية للضرب والسب والإهانة على أيدي الحرس الخاص برئاسة الوزراء، أثناء تظاهرة للمطالبة بمكافآتهم، نظموها أمام مقر الحكومة بطريق السكة في العاصمة طرابلس.

وأدانت اللجنة الحادثة، واصفة ما تعرضت له يوم أمس الأربعاء بأنه تصرفات همجية، تأتي بعد نسيان ما قدمته هذه العناصر من خدمات للمواطنين والأجانب في ليبيا.

وطالبت اللجنة، في بيان اطلعت “218” على نسخة منه، النائب العام بالتحقيق في كل هذه التصرفات التي قام بها عناصر الحرس وإصدار أمر قبض بحق كل من كان وراء هذا العمل المشين، بحسب وصف البيان.

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