وزارة الخارجية: إرسال جوازات سفر الجالية الليبية في مصر والإمارات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 February, 2022

استكملت إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية إجراءات إرسال جوازات السفر الجاهزة الخاصة بالجالية الليبية المقيمة في مصر والإمارات.

وأكدت وزارة الخارجية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن إدارة الشؤون القنصلية استكملت أمس الأربعاء إجراءات إرسال عدد 1000 جواز سفر إلى السفارة الليبية في القاهرة، تخص الجالية الليبية المقيمة في مصر، وكذلك 500 جواز سفر للسفارة الليبية في دبي تخص الجالية الليبية المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبينت وزارة الصحة أنه تجري حاليا الاستعدادات لنقل عدد من الجوازات الجاهزة للجالية الليبية إلى عدد من الدول الأخري والتي سيعلن عنها قريبًا.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن إرسال جوازات السفر يأتي في إطار الجهود المبذولة لتقديم الخدمات للجاليات الليبية المقيمة في الخارج، وتنفيذا لتعليمات وزيرة الخارجية بتسهيل الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات للمواطنين.