سفراء جدد لليبيا بالخارج يؤدون اليمين القانونية أمام المنفي

العنوان-طرابلس

أدى سفراء ليبيا الجدد الموفدون للعمل لدى كل من المملكة المتحدة وساحل العاجل والعراق وغامبيا، اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي.

وبحسب بيان الرئاسي كلف، صلاح أحمد امرحيل، سفيرا لدى المملكة المتحدة، وعمر إبراهيم الدادة، سفيرا لدى ساحل العاج، وفرج عبدالحميد الحاسي، سفيرا لليبيا لدى العراق، ومنصف محمد العبيدي، سفيرا لدى غامبيا، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأكد المنفي في كلمته لسفراء ليبيا الجدد للدول الموفدين للعمل لديها، خلال مراسم أدائهم اليمين، أن مهمة تمثيلهم لليبيا في الخارج، “ينبغي أن تُسهم في تعزيز علاقاتها مع الدول الموفدين لها”، متمنيا لهم التوفيق في المهام المكلفين بها.

من جانبهم تعهد السفراء بالعمل على تمثيل ليبيا في الخارج أحسن تمثيل، مؤكدين حرصهم على تطوير علاقات ليبيا مع الدول الموفدين إليها.