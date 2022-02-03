الناطق باسم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي يطالب الدبيبة بمساندتهم وتقديم الدعم اللازم

ليبيا – قال الناطق باسم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي محمد كريم إن موظفي الشركة يعملون على شفط المياه في المناطق التي لا توجد بها بنى تحتية حتى يوم أمس الأربعاء.

كريم أكد في تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أنهم مستمرون منذ أكثر من 180 يومًا في حملة تنظيف غرف تصريف مياه الأمطار بالمناطق التي توجد بها بنى تحتية، رغم عدم وجود أي دعم.

وأضاف: “ما زلنا في انتظار الدعم من الحكومة”، مطالبًا رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بالتدخل العاجل لمساندة هذا المرفق الحيوي والحساس.

ونوه الناطق باسم الشركة إلى أن موظفي الشركة العامة للمياه والصرف الصحي يعانون من تأخر المرتبات، وعدم تفعيل تأمينهم الصحي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية