ويليامز تبحث مقترح التكتل المدني الديمقراطي بإرساء الشرعية الشعبية

ناقشت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، مع حزب التكتل المدني الديمقراطي؛ مقترح الحزب الذي يقضي بإرساء الشرعية الشعبية.

ويقضي مقترح الحزب بإرساء الشرعية من خلال مؤتمر تأسيسي يجمع أطياف المجتمع الليبي كافة إضافة إلى الأطراف السياسية؛ بهدف إيصال البلاد إلى قاعدة دستورية وسلطة تنفيذية مصغرة وحكم محلي.

وعبّرت ويليامز ، التي تعكف هذه الأيام على عقد لقاءات عدة مع مختلف الأطراف السياسية والمحلية في ليبيا، عن ترحيبها بهذا اللقاء الذي عقد يوم أمس الأربعاء في مدينة بنغازي، بحسب ما أورده الموقع الرسمي لها عبر منصة تويتر.

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