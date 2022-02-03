مرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة

أخبار ليبيا 24

تقدم المرشحان الرئاسيان الليبيان فتحي باشاغا ومروان عميش، بملفيْ ترشحهما لرئاسة الحكومة المقبلة في ليبيا. التي ستحل محل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ملفات المترشحين

وقال مقرر مجلس النواب صالح قلمة، في تصريح له، أن النواب تسلم حتى الآن ملفي مترشحين لرئاسة الحكومة. وهما فتحي باشاغا ومروان عميش.

وأضاف أن مجلس النواب كلف مكتب المقرر باستقبال ملفات المترشحين، وهو ما تم وفق الشروط التي وضعها المجلس.

باشاغا وعميش

وينحدر فتحي باشاغا من مدينة مصراتة، وسبق أن شغل منصب وزير داخلية حكومة الوفاق السابقة. في حين ينحدر المرشح عميش من مدينة سرت.

وقال المرشح عميش في تصريح له إنه يتطلع إلى تشكيل حكومة شبابية وليس حكومة محاصصة .

حكومة محاصصة

وسبق أن أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن حكومة الدبيبة انتهت ولايتها مع حلول موعد الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي. ولا يجوز أن تستمر.

وقال إن حكومة الوحدة الوطنية انتهت ولايتها ولا بد من إعادة تشكيلها. مطالباً الأجهزة الرقابية بوقف الصرف لها دون التنسيق مع لجنة المالية في البرلمان .

وطالب صالح النائب العام الصديق الصور بالتحقيق فيما صرفته الحكومة، خصوصاً في بندي التنمية والطوارئ. والمخالفات في المناقلة بين بند وآخر دون موافقة البرلمان. وإساءة استعمال السلطة بإصدار تكليف النواب وغير النواب في مناصب قيادية بالمخالفة للقوانين واللوائح.

توافر الشروط

وأكد في الجلسة التي عقدت الثلاثاء الماضي أن البرلمان سيختار رئيسا جديدا للحكومة في جلسته المزمع عقدها يوم الثامن من فبراير المقبل .

ووجه عقيلة صالح مقرر المجلس إلى القيام باستلام ملفات المترشحين لرئاسة مجلس الوزراء، وفحصها للتأكد من توافر الشروط المطلوبة، ثم إخطار لجنة خارطة الطريق بذلك للتشاور مع مجلس الدولة.

في المقابل، قال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، تعقيباً على تصريحات صالح. إن ما يقوم به رئيس مجلس النواب يعتبر محاولة يائسة لعودة الانقسام. وإن الحكومة التي يقودها مستمرة في أداء مهامها حتى إنجاز الانتخابات، بعد أن أنجزت كافة استحقاقاتها المتعلقة بملف الانتخابات، حسب قوله.

وأكد الدبيبة، في تصريح له، أنه تواصل مع أغلب الأطراف الدولية، وجميعها ضد محاولات رئيس مجلس النواب بشأن مرحلة انتقالية جديدة.