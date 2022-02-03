التكبالي: البرلمان لن يتراجع عن تغيير الحكومة رغم الضغوط التي تمارس عليه

قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن البرلمان لن يتراجع عن تغيير الحكومة، مؤكدًا أن هناك ضغوطًا تمارس لعدم تغيير الحكومة، لكن البرلمان لن يتراجع عن تلك الخطوة.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الخميس أكد أن رئيس الحكومة لن يسلّم السلطة، منتقدًا في الوقت نفسه خطوات تشكيل حكومة جديدة التي تستمر لمدة أشهر بدلًا من البحث عن موعد للانتخابات.

واستبعد النائب الوصول إلى الصندوق الانتخابي، مضيفًا: “الوضع حرج والأزمة أكبر من أن تحل بالانتخابات أيضًا’.