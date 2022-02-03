“البرهان” يوجه بتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الليبيين في السودان

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان متانة وأزلية العلاقات بين السودان وليبيا وحرص بلاده على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

ووجه البرهان، لدى لقائه بالفاشر، اليوم الخميس، الوفد الليبي الزائر للبلاد، بحضور حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، بتسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين الليبيين بما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى الإمكانات الكبيرة والموارد التي تتمتع بها ليبيا، بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس السيادة الانتقالي.

وأعرب البرهان، عن أمنيات السودان وشعبه بالسلام والاستقرار والازدهار لدولة ليبيا.

وبحث اللقاء، سبل تطوير وتوسيع مجالات الاستثمار الليبي في دارفور وكافة ولايات السودان.

ويضم الوفد الليبي الزائر ممثلين عن وزارات الخارجية، المالية، النقل ومجموعة من المستثمرين بجانب ممثلين عن الغرف التجارية والموانئ البحرية والجمارك والمصارف فضلاً عن السفارة الليبية بالخرطوم