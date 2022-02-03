لجنة التواصل مع مكتب الأمم المتحدة دون الإقليمي لشمال أفريقيا بوزارة الاقتصاد تباشر أعمالها

باشرت لجنة التنسيق والتواصل مع مكتب الأمم المتحدة دون الإقليمي لشمال أفريقيا بوزارة الاقتصاد والتجارة، أعمالها، وعقدت اجتماعها الأول برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، سعد الحنيش، بحضور أعضاء اللجنة.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة، الخميس، إن الاجتماع الذي عُقد أمس الأربعاء خُصِّص لوضع آلية عمل اللجنة وسبل تنفيذ مهامها الموكلة لها وفق قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (62) لسنة 2022.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع استعرض مهام اللجنة وآلية التواصل والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة دون الإقليمي لشمال أفريقيا ومتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات اجتماعات اللجنة الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء في شمال أفريقيا المنعقدة بدورتها الـ36 خلال يومي 24 – 25 نوفمبر 2021 برئاسة ليبيا.

وأكد وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، سعد الحنيش، خلال الاجتماع ضرورة التواصل مع المكتب بشأن الخطة التنموية في ليبيا لعامي 2022 – 2023 والدعم الفني والاستشاري المطلوب للبرامج والمشاريع الاقتصادية والتجارية المستهدفة بالتنسيق مع جهات ذات العلاقة في ليبيا تعزيز دورها في مجالات الاقتصاد والتجارة بالمنطقة.

الاجتماع الأول للجنة التنسيق والتواصل مع مكتب الأمم المتحدة دون الإقليمي لشمال أفريقيا بوزارة الاقتصاد والتجارة. (وزارة الاقتصاد والتجارة)