خلال لقائها بالحبري.. وليامز تطالب بالمضي قدمًا في تنفيذ خريطة طريق إعادة توحيد المصرف المركزي

ليبيا – بحث نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، أمس الأربعاء في بنغازي مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، خطة سير عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي.

الحبري أكد بحسب المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي بنغازي على أهمية إعادة توحيد المصرف المركزي للعملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشددًا على ضرورة اجتماع مجلس إدارة في أقرب وقت.

وتطرق الاجتماع إلى مشاكل المقاصة وادارة السيولة والاصلاحات الاقتصادية، والدين العام، ومشاكل المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية، أملًا أن يكون هناك ضغط على جميع الأطراف لحلحلة هذه المشاكل، خصوصًا مع قرب شهر رمضان المبارك.

من جهتها، رحبت وليامز، بالخطوات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي، لإطلاق عملية إعادة توحيد المصرف بشكل رسمي خلال الشهر الماضي.

وطالبت خلال لقائها بنائب المحافظ بضرورة المُضي قدمًا في تنفيذ خريطة طريق إعادة توحيد المصرف، التي تُطبق وتُراعي المعايير والممارسات الدولية، وذلك من أجل تعزيز الاستقرار المالي والسياسي الذي ليبيا في أمسّ الحاجة إليه.

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