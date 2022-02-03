3 مترشحين يقدمون أوراق ترشحهم لمنصب رئيس الحكومة الجديدة

قدم عدد من الشخصيات الليبية أوراق ترشحهم لمنصب رئيس الحكومة الجديدة والتي ينوي مجلس النواب المصادقة عليها في جلسته القادمة خلفًا لحكومة الوحدة.

وتقدم كلٌ من أحمد معيتيق وفتحي باشا آغا ومروان عميش، بأوراق ترشحهم لشغل المنصب إلى مقرر مجلس النواب، حيث وجّه رئيس المجلس عقيلة صالح مقرر المجلس بتسلّم ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة والتأكد من توافر الشروط المطلوبة؛ تمهيدًا لاختيار رئيس حكومة جديد في الجلسة المقرر عقدها في الثامن من فبراير الجاري.

ويرى عقيلة صالح أن حكومة الوحدة انتهت ولايتها مع حلول موعد الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في الـ 24 من ديسمبر من العام الماضي، حيث طالب الأجهزة الرقابية بوقف الصرف لحكومة الوحدة دون التنسيق مع لجنة المالية في مجلس النواب، مضيفًا أنه يجب التحقيق مع الحكومة فيما صرفته من أموال، خاصةً بنديْ التنمية والطوارئ.

وحذر الدبيبة، من ناحيته؛ من أن ما يقوم به مجلس النواب سيقود مجددًا للانقسام، مؤكدًا استمرار حكومته في أداء مهامها حتى إنجاز الاستحقاق الانتخابي.

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