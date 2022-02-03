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التعليم العالي: أستاذ جامعي زوّر شهادة دكتوراه من جامعة أمريكية

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن ثبوت تزوير أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزاوية شهادة دكتوراه من جامعة “ديلاوير الأمريكية”.

وقالت الوزارة في بيان طالعته “الساعة 24” إنها تثبّتت من تزوير أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزاوية شهادته بعد مخاطبتها للجامعة الأمريكية، معبرة عن استهجانها هذا الفعل غير السوي الذي اعتبرته خيانة عظمى للأمانة.

وتوعدت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه العبث بالعملية التعليمية في بلادنا، وإحالته لجهات ذات الاختصاص لتوقيع العقوبة المناسبة.

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تزوير جامعة ديلاوير الأمريكية ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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