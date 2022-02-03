مواطن من العجيلات يُبلغ عن وجود مقبرة أثرية في مزرعته

العنوان-طرابلس

قالت وزارة الداخلية أن مواطنا تقدم ببلاغ لجهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار حول اشتباهه بوجود مقبرة أثرية في مزرعته بمدينة العجيلات.

وأوضحت الوزارة أن أعضاء فرع الجهاز توجه للموقع بالتنسيق مع مراقبة آثار صبراتة؛ وذلك بناء على تعليمات نائب رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار.

وأشارت الوزارة أن خبراء الآثار المرافقين أعضاء الجهاز كشفوا عن الموقع لتحديد نوع الآثار والحقبة التاريخية التي تعود لها.

ولفتت الوزارة أنه بعد الكشف المبدئي تبين وجود شواهد مقبرة أثرية وبقايا جرة فخارية قديمة وقطع نقدية، مشيرة أن خبراء الآثار أخذوا عينات لدراستها من قبل خبراء المصلحة لإصدار تقريراً نهائياً بالخصوص.