“الخوجة” يبحث مع السفير المصري ملف المهاجرين غير القانونيين

بحث رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية محمد الخوجة مع سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا تامر مصطفى؛ أوضاع المهاجرين غير القانونيين من حملة الجنسية المصرية، من ناحية أوضاعهم الصحية وأحوالهم المعيشية داخل مراكز الإيواء الليبية.

وناقش الجانبان في اجتماع داخل مقر الجهاز بمدينة طرابلس عملية الترحيل الطوعي للمهاجرين من الجنسية المصرية وما يُمكن اتخاذه من إجراءات من أجل تذليل الصعوبات التي تواجههم من خلال التعاون مع الجانب المصري في هذا الشأن، وفقًا لما أوردته المنصة الإعلامية لوزارة الداخلية.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة المهاجرين غير القانونيين القادمين من الجارة مصر تأتي في مقدمة الجنسيات العربية من حيث العدد ممن يعبرون ليبيا نحو الشاطئ الأوروبي وخاصةً بالتسلل عبر المنافذ الشرقية الحدودية بين ليبيا ومصر.

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