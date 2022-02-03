برلماني إيطالي: لا بد من استئناف عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا

شدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي بييرو فاسينو، اليوم الخميس، على ضرورة استئناف عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا في أقرب وقت ممكن، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال فاسينو، خلال لقاء عبر الإنترنت مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الليبي يوسف العقوري:” من المُلح أن تستأنف ليبيا “في أقرب وقت ممكن عملية تحقيق الاستقرار التي تشهد حالة من الجمود الخطير بعد تعليق الانتخابات في 24 ديسمبر”.

وأكد البرلماني الإيطالي:” من الضروري تصور مسار مشترك بين جميع الفاعلين الليبيين فيما يتعلق بموعد الانتخابات بقواعد انتخابية واضحة، وأي حكومة ينبغي أن تقود ليبيا، وأخيراً بشأن كيفية اعتماد دستور لتقديمه للاستفتاء”.

وتابع: ”كل الخيارات الصعبة تتطلب حسًا بالمسؤولية وإرادة موحدة من جانب جميع الأطراف السياسية والاجتماعية.”

ولفت فاسينو، إلى أن استئناف عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا هو أكثر ضرورة وإلحاحًا لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة المتضررة اليوم، كما يحدث في منطقة الساحل، من الأزمات الخطيرة وعدم الاستقرار”.

وأشار إلى أن إيطاليا تشعر، كما كررت الحكومة وبرلماننا مرارًا وتكرارًا، أنها ملتزمة بقوة بدعم أي مبادرة مفيدة، على المستويين الثنائي والأوروبي، لاستئناف عملية الاستقرار.”