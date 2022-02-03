ترقية «ليبي» إلى درجة أستاذ مشارك بـ«إعلام» جامعة العين في الإمارات

أصدرت جامعة العين – المصنفة ضمن أفضل 50 جامعة عربية للعام 2022 بحسب التصنيف الصادر عن مؤسسة كيو إس العالمية – قراراً بترقية الدكتور مختار حسن العريشي من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك في تخصص “الاتصال والإعلام / علاقات عامة”.

من جهته، أعرب الدكتور مختار العريشي، عن فرحته بصدور قرار مجلس عمداء الجامعة بخصوص ترقيته، مشدداً على امتنانه وتقديره الخاص لرئاسة الجامعة ولجنة الترقيات والمعادلات على الدقة والسرعة في إنجاز ملف الترقية، قائلا: “ستكون لهذه الترقية أثر على المشاريع المستقبلية التعليمية والبحثية بما فيها المشاركة والتعاون البحثي والعلمي مع مؤسسات عربية وعالمية”.

هذا وقد التحق الدكتور مختار العريشي، بكلية الاتصال والإعلام (جامعة العين، الإمارات) في 2019، بعد عمله سابقاً بجامعات مختلفة من بينها جامعة طرابلس، جامعة الزيتونة، جامعة المرقب، جامعة مصراتة، جامعة ليستر البريطانية (إدارياً) والتي استكمل بها دراسة الدكتوراه أيضاَ، وجامعة ديمونفورت البريطانية (مكتبة الجامعة). ودرس مجموعة متنوعة من المساقات على صعيد المرحلة الجامعية، والدراسات العليا، كما ساهم أيضاً في إعداد وتطوير وتحديث العديد من المقررات والمناهج والخطط الدراسية الجامعية والعليا، خصوصاً في مجال العلاقات العامة والاتصال.

أكاديمياً، نجح الدكتور مختار في إنجاز العديد من الأبحاث على المستوى الدولي، منفردة وتعاونية، بما في ذلك المشاركة في المؤتمرات والمهرجانات الوطنية والدولية، وقام بنشر العديد من المقالات العلمية والكتب وفصول الكتب في مجال (دراسات الاتصالات والإعلام، الإنترنت، العلاقات العامة، التلفزيون الاجتماعي)، بالإضافة لبعض الأوراق التي تتضمن بحثًا عن استهلاك الإعلامي للأخبار، بما في ذلك دراسة قناة بي بي سي نيوز، وسي إن إن التلفزيونية، وأخبار قناة العربية.

ومن الجدير بالذكر، أن العريشي، يتميز بمعدل اقتباسات عالية حيث وصلت أعداد الاقتباسات من بحوثه إلى حد الان نحو 286 اقتباس، كما يتمتع بمعامل قدره (h index-11) على مؤشر قياس أثر الباحث العلمي، وهو مؤشر لقياس الإنتاجية والاقتباس في البحوث العلمية المصنفة المنشورة.